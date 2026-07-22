Jairo Valdés acompañó a los residentes del campamento Santa Marta durante intenso sistema frontal

22 jul. 2026 - 17:05 hrs.

El campamento Santa Marta de Maipú, es conocido por las dificultades que enfrenta durante la temporada de lluvias. Para ayudar a los residentes, el activista social Jairo Valdés pasó el fin de semana reforzando los techos y asegurando las viviendas ante el temporal, herramientas en mano.

El desborde del canal Santa Marta es una postal que los santiaguinos acostumbramos ver cada invierno, pero esta vez el pronóstico del tiempo anunciaba mayor intensidad en las precipitaciones.

Los crudos inviernos en Santa Marta

Jairo estuvo en casa de Luz, quien manifestó su preocupación por una subida del canal: "Mi cocinita se moja. Así es la vida, mijo. Estaba asustada, don Jairo; ya se me ha subido dos veces el canal y se me ha inundado el patio".

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La hermana de Luz tiene la misma intranquilidad durante los temporales. "Soy miedosa. Yo lloro cuando hay viento porque se pueden caer los árboles".

La calefacción también es un tema cuando se trata de construcciones en las que el viento pasa con facilidad. Ambas utilizan un brasero durante la noche para capear las bajas temperaturas "porque para la parafina no me alcanza".

Luz espera que este sea su último invierno en el campamento, ya que cuenta con un subsidio para construir su casa, lo que representa una mejora en sus condiciones de vida. "Los voy a invitar a la inauguración. Usted va a ser el primero en venir, don Jairo y si viene la jueza, también la invito para que vaya a mi casa".

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