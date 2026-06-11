Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 8: Deudores atrapados por el CAE

11 jun. 2026 - 17:30 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, más de 693 mil personas son consideradas morosas de su Crédito con Aval del Estado, de acuerdo a un estudio de Acción Educar.

Precisamente para cobrar los montos adeudados, la Tesorería General de la República ha impuesto el embargo de cuentas bancarias y el pago de pies millonarios para pactar convenios que han precarizado la situación económica de los deudores.

Los casos que marcaron la jornada

En el programa conocimos los casos de Francisca y Daniela, quienes afrontan un difícil panorama financiero a causa de los cobros.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

La primera carga con una deuda desde 2011. Estudiaba fonoaudiología y por problemas familiares no pudo terminar la carrera; ahora que la retomó, se ve impedida de pagar porque tiene un trabajo esporádico como cantante de eventos y su tiempo se divide entre los estudios y el internado.

Por su parte, Daniela gana $600 mil mensuales y debe cargar con las cuentas de su casa y la de su madre, impedida de trabajar por una licencia médica.

Carmen Gloria Arroyo hizo un llamado a tener reglas claras para los morosos, independiente del color político del Gobierno. "El Estado ha mermado la confianza respecto a este tema. (...) Hay que pagar, pero la solución la tiene que dar el Estado".

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