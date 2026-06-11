"Era el CAE o no estudiar": Francisca revela drama ante imposibilidad de pagar el Crédito con Aval del Estado

11 jun. 2026 - 16:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro abordamos el drama de los nuevos profesionales que se han visto afectados por el cobro y embargo del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Francisca Correa es una de ellas y relató que trae a cuestas una deuda que no es capaz de solventar.

Ella estudió hace algunos años la carrera de fonoaudiología y por problemas familiares, tuvo que abandonar en cuarto año. Mientras estuvo trabajado, pagó puntualmente el crédito, hasta que volvió a estudiar.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Francisca quería terminar la carrera que dejó inconclusa, pero a causa de su internado, no puede obtener recursos suficientes, ni siquiera para pagar $1 millón, que es el monto base para hacer cualquier tipo de convenio con la Tesorería General de la República (TGR).

"No podría ni siquiera hacer un convenio. (...) No no estoy trabajando y lo que trabajo es esporádicamente porque canto. Ese es mi sueldo para pagar el arriendo, que son $200.000, para ser muy concreta y la vida está carísima".

Por su trabajo como cantante, recibe el pago mediante boletas de honorarios y tras la operación renta 2026, descubrió que el Servicio de Impuestos Internos (SII) le hizo una retención.

Tras exponer su caso, Francisca apuntó a ciertos prejuicios que ha sufrido en redes sociales. "Mucha gente en TikTok me decía 'se nota que tú tienes recursos; tú tienes que pagar'. ¿Por qué se nota que tengo recursos? ¿Porque hablo así? ¿Por mi cara? (...) Mi familia es de esfuerzo, papás independientes. (...) era el CAE o no estudiar".

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