"Era el CAE o no estudiar": Francisca revela drama ante imposibilidad de pagar el Crédito con Aval del Estado
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro abordamos el drama de los nuevos profesionales que se han visto afectados por el cobro y embargo del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Francisca Correa es una de ellas y relató que trae a cuestas una deuda que no es capaz de solventar.
Ella estudió hace algunos años la carrera de fonoaudiología y por problemas familiares, tuvo que abandonar en cuarto año. Mientras estuvo trabajado, pagó puntualmente el crédito, hasta que volvió a estudiar.
Francisca quería terminar la carrera que dejó inconclusa, pero a causa de su internado, no puede obtener recursos suficientes, ni siquiera para pagar $1 millón, que es el monto base para hacer cualquier tipo de convenio con la Tesorería General de la República (TGR).Ir a la siguiente nota
"No podría ni siquiera hacer un convenio. (...) No no estoy trabajando y lo que trabajo es esporádicamente porque canto. Ese es mi sueldo para pagar el arriendo, que son $200.000, para ser muy concreta y la vida está carísima".
Por su trabajo como cantante, recibe el pago mediante boletas de honorarios y tras la operación renta 2026, descubrió que el Servicio de Impuestos Internos (SII) le hizo una retención.
Tras exponer su caso, Francisca apuntó a ciertos prejuicios que ha sufrido en redes sociales. "Mucha gente en TikTok me decía 'se nota que tú tienes recursos; tú tienes que pagar'. ¿Por qué se nota que tengo recursos? ¿Porque hablo así? ¿Por mi cara? (...) Mi familia es de esfuerzo, papás independientes. (...) era el CAE o no estudiar".
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