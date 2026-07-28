Pedro se hizo cargo de Estrella sin ser su familiar: Pide ayuda para poder costear una cuidadora

28 jul. 2026 - 15:44 hrs.

Pedro tiene 66 años y, sin ningún vínculo sanguíneo, decidió hacerse cargo de Linda Estrella, quien fue diagnosticada con demencia. Ambos fueron vecinos durante la juventud y Pedro la reencontró muchos años más tarde, una vez retornó a su antiguo barrio.

En Fuerte y Claro, este hombre señaló que Linda Estrella fue declarada interdicta y su hija, aunque es su tutora legal, no vive con ella ni se encarga de su cuidado.

"Me dio pena verla en la situación que estaba, cómo estaba en su casa", relató. En ese entonces, Linda Estrella vivía con uno de sus hermanos.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Al principio, yo tenía mi intención de tener una relación, pero cuando me di cuenta la situación de y el problema que ella tenía, desistí y ahora es mi hija, prácticamente. Ella me dice 'papá'".

Pedro quiere ser el tutor legal de Linda Estrella para no requerir de la aprobación de su hija para hacer trámites o procurarle cuidados médicos. Asimismo, quisiera que la familia lo apoye económicamente, con tal de contar con una cuidadora que la acompañe los días en que él tiene que trabajar.

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