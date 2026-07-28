Hija que no ayuda a cuidar a su madre con demencia indigna a Carmen Gloria Arroyo en Fuerte y Claro

28 jul. 2026 - 16:26 hrs.

Fuerte y Claro se comunicó con Daniela, hija de Linda Estrella. Ella es la tutora legal de su madre con demencia, pero es Pedro, un vecino, el que se hace cargo de los cuidados que requiere.

Este último recurrió al programa para obtener apoyo económico de Daniela y su familia, pues necesita a una cuidadora que lo apoye aquellos días en los que debe trabajar.

"Yo no estoy en condiciones de cuidarla y él lo sabe, por ende quería judicializar la situación de forma rápida. (...) Se ha hecho cargo de mi mamá y lo ha hecho bien. Él insistió mucho en hacerse cargo y cuando ya no pude más, me obligó prácticamente a mí a hacerlo cuando yo le dije siempre que no pude", explicó Daniela al periodista de Fuerte y Claro.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Lo mejor que a mi mamá le puede pasar es que él tome la decisión de llamar el sistema público más que un programa de televisión", argumentó.

La reacción de Carmen Gloria Arroyo

Las palabras de Daniela contrariaron a Carmen Gloria Arroyo, pues la obligación legal de los hijos es hacerse cargo de los padres.

"De alto impacto estas declaraciones. Pareciera que estuviéramos hablando de alguien ajeno a ella, no de la madre. Existe una obligación no solo moral; existe una obligación legal de hacerse cargo de los padres cuando estos se encuentran en una situación de socorro o complicada, como es el caso de doña Estrellita", expresó la abogada.

Sumado a lo anterior, Daniela es la tutora legal, pero Linda Estrella no vive con su hija. En este sentido, "estaría incumpliendo una obligación civil, porque ser tutor o curador, cuando esto es pronunciado por una sentencia, es especie de contrato que genera obligaciones de las que se debe responder y que nuestro código civil también establece cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento".

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