Sufrió por las lluvias y no tenía ayuda: Carolina recibió millonario apoyo para reparar su hogar

24 jul. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Jairo Valdés se trasladó hasta Lo Valledor Norte para conocer la historia de Carolina, una mujer que estaba en silla de ruedas y que fue afectada por las fuertes lluvias en la capital.

Precisamente, la casa de Carolina no soportó las precipitaciones y su techo cedió, por lo que muchas goteras se iniciaron en su hogar y ella no tenía cómo repararlas.

Y es que Carolina tiene una enfermedad renal por la que se debe dializar tres veces a la semana y la pensión que recibe es solo para comer y llegar a fin de mes a duras penas.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

La gran ayuda para Carolina

Precisamente, un equipo del programa, acompañado por Felipe Orellana, subdirector del Desafío Levantemos Chile, se movilizó hasta la casa de Carolina tras conocer su historia y le llevaron una grata sorpresa.

En esa línea, Orellana declaró que le van a entregar una tarjeta de reconstrucción de 2 millones de pesos para su hogar. "Yo siempre he confiado en Dios y él me respondió", aseguró Carolina, feliz de lo que estaba pasando.

Asimismo, Jairo Valdés afirmó que él mismo iría a construir el techo, al mismo tiempo que realizó una oferta abierta para que las personas sean voluntarias en este caso.

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