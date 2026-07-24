"Merece nuestra admiración": Carmen Gloria Arroyo felicitó a Ester tras asumir como madre del hijo de expareja

24 jul. 2026 - 16:35 hrs.

Carmen Gloria Arroyo conoció la historia de Ester, quien crió como una verdadera madre al hijo de Solange, su expareja.

De hecho, esta mujer es quien se hace cargo del adolescente, lo que le valió elogios de la abogada por asumir esta labor con la dedicación que implica.

"Mi querida doña Ester, (quiero) felicitarla porque ser mamá no es fácil. Ser mamá a veces es una cosa natural y es una cosa que uno asume, pero otras tantas, y de forma no menos valiosa, es por opción: usted eligió ser mamá de este niño", le dijo.

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"Cuando una mujer decide acoger en su regazo a un hijo por decisión propia, sin ninguna obligación, (...) simplemente por una decisión de amor, solo merece nuestra admiración y respeto y creo que este trabajo, además, ha sido hecho con excelencia", agregó.

En el programa, Carmen Gloria Arroyo señaló que el equipo trabaja en un acuerdo de divorcio para Ester y Solange. Este se debe firmar ante notario, para luego ser presentado en tribunales.

"Una relación de pareja, por supuesto que se puede terminar, nadie está condenado a amar toda la vida. Pero una relación de madre o de padre no debiera, y por dios que duele, cuando así es", cerró.

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