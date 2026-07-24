Ester quiere divorciarse de su esposa: Le pide tomar responsabilidad parental por su hijo menor

  • Por Marcela Paillape

En este capítulo de Fuerte y Claro, Ester necesita ayuda para divorciarse de Solange. 

Esta última era madre de dos niños: una vivía con su abuela y el otro tenía apenas meses cuando inició su relación con Ester. La entrevistada señaló que crio al pequeño y desarrolló un fuerte lazo maternal, al punto en que tras su separación, fue ella quien se quedó al cuidado del menor.

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Estuvieron en pareja 12 años, pero Ester declaró haber aguantado gran parte de este tiempo por el niño que siente como su hijo. 

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"Por mi hijo, siempre me quedé ahí. Siempre tuve el temor que se lo llevaran y no me dejaran verlo. Él era algo especial, yo lo lo vi la primera vez y sentí que él él iba a ser algo especial en mi vida", dijo. 

Solange no asumiría responsabilidades parentales con sus hijos, delegando el cuidado en otras personas y si bien paga pensión de alimentos tras dictamen judicial, lo que Ester quiere es que tras el divorcio se haga presente, aunque cueste reestablecer un vínculo. 

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