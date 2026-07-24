Ester quiere divorciarse de su esposa: Le pide tomar responsabilidad parental por su hijo menor

24 jul. 2026 - 15:55 hrs.

En este capítulo de Fuerte y Claro, Ester necesita ayuda para divorciarse de Solange.

Esta última era madre de dos niños: una vivía con su abuela y el otro tenía apenas meses cuando inició su relación con Ester. La entrevistada señaló que crio al pequeño y desarrolló un fuerte lazo maternal, al punto en que tras su separación, fue ella quien se quedó al cuidado del menor.

Estuvieron en pareja 12 años, pero Ester declaró haber aguantado gran parte de este tiempo por el niño que siente como su hijo.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Por mi hijo, siempre me quedé ahí. Siempre tuve el temor que se lo llevaran y no me dejaran verlo. Él era algo especial, yo lo lo vi la primera vez y sentí que él él iba a ser algo especial en mi vida", dijo.

Solange no asumiría responsabilidades parentales con sus hijos, delegando el cuidado en otras personas y si bien paga pensión de alimentos tras dictamen judicial, lo que Ester quiere es que tras el divorcio se haga presente, aunque cueste reestablecer un vínculo.

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