Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 34: Una madre por elección
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Ester tuvo 12 años de convivencia y un matrimonio breve con Solange y hoy busca formalizar el divorcio por una relación deteriorada tras varias infidelidades y mentiras.
Sin embargo, hay algo que la preocupa: aunque no es madre biológica del hijo de Solange, ha criado y protegido al niño como propio desde pequeño; de hecho, ella es quien tiene su custodia legal. Por este motivo, no quiere que el divorcio sea una excusa para que su ex se desligue del menor.
Solange paga la pensión de alimentos pero su hijo necesita vínculos familiares.
Carmen Gloria Arroyo felicitó a Ester por su abnegado cariño de madre y comprometió el trabajo del equipo legal del programa para redactar un acuerdo de divorcio que ambas partes tendrán que firmar en notaría y luego presentar ante los tribunales de familia.
Ayuda para reconstruir
También conocimos la historia de Carolina en Lo Valledor Norte. Ella una mujer usuaria de silla de ruedas y que fue afectada por las fuertes lluvias en la capital.
Fuerte y Claro, acompañado por Felipe Orellana, subdirector del Desafío Levantemos Chile, se movilizó hasta la casa de Carolina con una tarjeta de reconstrucción de $2 millones, que servirá para reparar los daños de su hogar.
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