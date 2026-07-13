Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 29: 14 años de espera por la repartición de una herencia

13 jul. 2026 - 17:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, cinco hermanos heredaron la casa de su madre en Cerrillos y 14 años después enfrentan un conflicto por la propiedad.

Mientras cuatro hermanos quieren vender la casa, Lorena, la menor, permanece viviendo allí y se niega a salir, lo que ha generado una disputa familiar que llevó a Norma, otra de las hermanas, a recurrir a Carmen Gloria Arroyo y su equipo.

En primera instancia se solicitó el pago de un arriendo. El tribunal ordenó el cese del uso gratuito y el pago de una suma mensual, pero a más de una década desde que recibieron la vivienda, creen que ya es momento de que todos puedan disfrutar de lo que les corresponde.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Lorena se defendió en el programa y señaló que su familia llegó a un acuerdo tras el funeral de su madre. "En ese momento yo tenía a mis hijos pequeños. Ellos decidieron que me iban a dejar en la en la casa para que yo la pudiese cuidar. Yo no tuve ningún problema, de hecho, vivieron dos de mis hermanos".

Sin embargo, el cobro del arriendo y la insistencia para vender quebraron a Lorena: "Quieren plata. Ya estoy aburrida de que sean así. Mi hermano quiere plata y yo digo, ¿cómo un hombre no se puede autofinanciar solo?".

En este sentido, Carmen Gloria Arroyo dictaminó que entre herederos, "cuando el acuerdo se hace imposible, el único camino es el juicio de partición; bastante caro para todas las partes y con experiencias muy desagradables como tener que sacar a la familia por orden de un tribunal. Espero que el acuerdo sea posible entre ustedes, las cosas ya están resueltas por el tribunal".

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