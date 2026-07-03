Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 23: ¿Por qué es tan difícil volver a encontrar un trabajo estable?

03 jul. 2026 - 16:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Francisco conmovió con su historia. Quedó viudo hace un par de años y debió hacerse cargo de sus tres hijos.

Desde ese momento, debió compatibilizar sus trabajos con su rol como padre. Sin embargo, sus empleos han sido más bien esporádicos.

En la actualidad lleva más de siete meses cesante, con deudas que lo aquejan día a día a él y a sus hijos.

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Tras conocer el caso, el equipo de Fuerte y Claro se propuso ayudar económicamente a Felipe a través de una colecta solidaria.

Fue así que, en el final del programa, Carmen Gloria reveló que en la cuenta de ahorro y corriente de Francisco lograron reunir más de $5 millones.

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