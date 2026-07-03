Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 23: ¿Por qué es tan difícil volver a encontrar un trabajo estable?

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Francisco conmovió con su historia. Quedó viudo hace un par de años y debió hacerse cargo de sus tres hijos.

Desde ese momento, debió compatibilizar sus trabajos con su rol como padre. Sin embargo, sus empleos han sido más bien esporádicos.

Lo más visto de Carmen Gloria, Fuerte & Claro

En la actualidad lleva más de siete meses cesante, con deudas que lo aquejan día a día a él y a sus hijos.

Mega

Tras conocer el caso, el equipo de Fuerte y Claro se propuso ayudar económicamente a Felipe a través de una colecta solidaria.

Ir a la siguiente nota

Fue así que, en el final del programa, Carmen Gloria reveló que en la cuenta de ahorro y corriente de Francisco lograron reunir más de $5 millones.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Leer más de

Más Capítulos