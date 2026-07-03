Francisco perdió a su esposa por Covid y ahora enfrenta otra dura batalla: Lleva siete meses cesante
En Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Francisco entregó un potente relato sobre su historia de vida, marcada por la muerte de su esposo y la cesantía.
En 2020, tras dar a luz a su tercera hija, su esposa debió ser hospitalizada por más de 40 días por Covid. Pese a los trabajos médicos, falleció.
Historia conmueve en Carmen Gloria: Fuerte y Claro
Desde ese momento, Francisco se convirtió en el único sustento de la casa, debiendo compatibilizar sus trabajos con su rol como padre.
El hombre relató que solo ha logrado tener trabajos esporádicos y que, en la actualidad, lleva más de siete meses sin empleo.
El único ingreso fijo es la Pensión de Gracia, cuyo monto asciende solamente a $150 mil. Asimismo, reconoció que ha debido priorizar algunas cuentas sobre la otra.
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