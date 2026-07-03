Francisco perdió a su esposa por Covid y ahora enfrenta otra dura batalla: Lleva siete meses cesante

03 jul. 2026 - 15:46 hrs.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Francisco entregó un potente relato sobre su historia de vida, marcada por la muerte de su esposo y la cesantía.

En 2020, tras dar a luz a su tercera hija, su esposa debió ser hospitalizada por más de 40 días por Covid. Pese a los trabajos médicos, falleció.

Historia conmueve en Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Desde ese momento, Francisco se convirtió en el único sustento de la casa, debiendo compatibilizar sus trabajos con su rol como padre.

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El hombre relató que solo ha logrado tener trabajos esporádicos y que, en la actualidad, lleva más de siete meses sin empleo.

El único ingreso fijo es la Pensión de Gracia, cuyo monto asciende solamente a $150 mil. Asimismo, reconoció que ha debido priorizar algunas cuentas sobre la otra.

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