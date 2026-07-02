Carmen se separó hace 44 años por violencia intrafamiliar: Hoy busca cerrar el ciclo a través del divorcio

02 jul. 2026 - 15:40 hrs.

En Fuerte y Claro, la señora Carmen Gloria entregó un potente relato sobre su historia de vida, marcada por hechos de violencia extrema y miedo.

Cuando apenas tenía 16 años se casó con Víctor y solo alcanzó a estar un año con él. Su esposo la maltrataba y ella debió huir para salvarse a sí misma. "No me dejaba vivir tranquila. No me dejaba salir a la calle porque me miraban los hombres y me golpeaba; lo peor de todo es que me golpeaba y yo no podía estar con los ojos negros todos los días".

En esa época tan dura es que conoció a Ricardo y él le dio el valor para separarse. Hasta ahora llevan 44 años juntos. "Conocí a mi hombre. Es el padre de mis hijos, mi marido. Conocí un hombre bueno y gracias a él, no estoy bajo tierra porque habría estado muerta", confesó con crudeza.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Estoy cumpliendo una meta"

Tras cuatro décadas, Carmen Gloria quiere el divorcio. Ahora se siente tranquila para hacer los trámites que antes rehuía por temor.

"Nunca lo traté de buscar por miedo. Me siento más segura a estas alturas, porque tengo ya a mis hijas grandes y sé que ellas me van a apoyar; no voy a estar sola. (...) Quiero ser libre. Estoy cumpliendo una meta, quería que alguien me ayudara a divorciarme", aseveró al estudio de Fuerte y Claro.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro