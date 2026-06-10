Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 7: Ampliaciones irregulares

10 jun. 2026 - 18:02 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el programa abordó las ampliaciones irregulares, las que no entran en conflicto con la regulación de la ley, sino que se pueden convertir en un verdadero dolor de cabeza para los vecinos.

Paulina, una mujer de Macul, busca ampliar su casa para mejorar las condiciones de vida de su familia. Son cinco y deben dormir repartidos en apenas dos dormitorios, así que invirtió el retiro del 10% de las AFP en un segundo piso que quedó inconcluso.

Su vecina Isabel habló con la municipalidad y desde la dirección de obras, paralizaron la edificación.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Pese a que Paulina aseguró buscar una solución que a ambas las satisfaga, Isabel señaló que ella no fue informada de la ampliación y los maestros dañaron parte de su techo mientras trabajaban.

La importancia de la regulación municipal

El abogado y juez de policía local, Vladimir Mondaca, explicó que antes de iniciar cualquier construcción, lo primero es acudir a la Dirección de Obras Municipales (DOM) con los planos y presupuesto a ejecutar para descartar cualquier irregularidad estructural y remediar posibles infracciones del plan regulador.

Edita es claro ejemplo de ello, ya que sus vecinos se adosaron a su casa, derribando el muro medianero que dividía las propiedades. Ahora tiene una habitación inutilizable, producto de las filtraciones que se cuelan en la pared.

El programa se contactó con la municipalidad de El Bosque y logró que el alcalde, Manuel Zúñiga interviniera. Desde el juzgado de policía local se decretó una demolición parcial del muro medianero y la municipalidad se hará cargo de los costos.

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