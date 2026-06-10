"Hay flexibilidad, hay rebajas": Experto explica cómo proceder legalmente ante ampliaciones de vivienda

10 jun. 2026 - 17:20 hrs.

A raíz del conflicto entre dos vecinas por la ampliación de una vivienda, Carmen Gloria: Fuerte y Claro contó con la presencia del abogado y juez de policía local, Vladimir Mondaca, quien dio luces sobre cómo proceder ante este tipo de situaciones para no faltar a la ley.

"El incumplimiento de las normas urbanísticas no es una cuestión puramente estética o no se trata, como muchas veces se cree, de recaudar, porque a veces lo que se piensa es que la municipalidad quiere cobrar plata nomás", señaló.

Cabe recordar que el pasado martes, una casona antigua con subdivisiones irregulares se incendió y colapsó en Santiago Centro, lo que ejemplifica la importancia de que las construcciones se encuentren ceñidas a la normativa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Por esta razón es que antes de construir, el experto señaló que se debe hablar con el director de obras de la municipalidad correspondiente.

"Hay flexibilidad, hay rebajas de derecho (75% para viviendas sociales de hasta 400 UF y de 50% para aquellas entre 400 y 1.000 UF), hay normas urbanísticas que se pueden adaptar, que se pueden mejorar", indicó, pero una autorización a construir entregada por los dueños de la propiedad colindante no saneará un permiso municipal inexistente.

"No tengo que llegar a un acuerdo con mis vecinos. Tengo que llegar a un acuerdo con el director de obras, tengo que ir con mi plano hecho por un arquitecto. Hoy día, el costo de los arquitectos ha bajado porque aumentó la oferta. Tengo que llevar un presupuesto y decir con qué materiales voy a construir", aseveró.

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