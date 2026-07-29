Jenny quiere vender casa familiar para darle un futuro a su hijo, pero su hermana se niega a dejarla

29 jul. 2026 - 16:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Jenny acudió al programa debido a conflictos derivados de la herencia de una propiedad familiar.

Tras el fallecimiento de su padre en 2003, su hermana Sandra se instaló con su madre en la casa y tres años más tarde, su progenitora se fue a vivir con una nueva pareja, dejando la vivienda a Sandra.

Según relató, Jenny se alejó de ambas por conflictos previos, pero en 2025 su mamá regresó a vivir con ella debido a problemas de salud. A pesar de la relación distante, le transfirió a su hija los derechos que le correspondían sobre la propiedad mediante una sesión ante notario.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Sandra, por su parte, vendió los derechos que heredados de su padre a un tercero, pese de que sigue viviendo en la propiedad.

Hoy, Jenny quiere vender el inmueble para poder asegurarle un futuro mejor a su hijo que tiene síndrome de Down y necesita que su hermana se mude a otro lugar para lograrlo.

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