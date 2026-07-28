Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 36: ¿Puede un vecino reemplazar a una tutora ausente?

28 jul. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Pedro, de 66 años, decidió hace cuatro años cuidar a Linda Estrella, una vecina con demencia que se encontraba, según declaró, en estado de abandono.

A pesar de no tener ningún vínculo familiar con ella, Pedro asumió la responsabilidad de alimentarla, acompañarla al médico y protegerla, mientras que Daniela, hija de Linda Estrella y su tutora legal, se ha mostrado ausente al respecto.

"Lo mejor que a mi mamá le puede pasar es que él tome la decisión de llamar el sistema público más que un programa de televisión", declaró a Fuerte y Claro.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Pedro busca regularizar su situación para ser el cuidador legal Linda Estrella. Asimismo, quiere apoyo económico para contar con una persona que lo asista en esta abnegada tarea.

Llega la ayuda municipal

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, señaló que "el municipio brindará una asesoría integral a través de nuestras asistentes sociales, para que nuestra vecina Linda Vílchez y su cuidador, don Pedro Vivaceta, que hoy residen en la comuna, actualicen su Registro Social de Hogares y queden inscritos en Pedro Aguirre Cerda".

"Una vez completado este proceso, podremos activar todo el apoyo de nuestros equipos municipales para colaborar e ir en ayuda de Linda y Pedro", cerró.

Y para finalizar el programa, todo el equipo se reunió para celebrar el cumpleaños de Carmen Gloria Arroyo, quien le dedicó un especial saludo a su amiga, la psicóloga Pamela Lagos.

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