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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 36: ¿Puede un vecino reemplazar a una tutora ausente?

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Pedro, de 66 años, decidió hace cuatro años cuidar a Linda Estrella, una vecina con demencia que se encontraba, según declaró, en estado de abandono.

A pesar de no tener ningún vínculo familiar con ella, Pedro asumió la responsabilidad de alimentarla, acompañarla al médico y protegerla, mientras que Daniela, hija de Linda Estrella y su tutora legal, se ha mostrado ausente al respecto.

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"Lo mejor que a mi mamá le puede pasar es que él tome la decisión de llamar el sistema público más que un programa de televisión", declaró a Fuerte y Claro.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Pedro busca regularizar su situación para ser el cuidador legal Linda Estrella. Asimismo, quiere apoyo económico para contar con una persona que lo asista en esta abnegada tarea.

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Llega la ayuda municipal

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, señaló que "el municipio brindará una asesoría integral a través de nuestras asistentes sociales, para que nuestra vecina Linda Vílchez y su cuidador, don Pedro Vivaceta, que hoy residen en la comuna, actualicen su Registro Social de Hogares y queden inscritos en Pedro Aguirre Cerda".

"Una vez completado este proceso, podremos activar todo el apoyo de nuestros equipos municipales para colaborar e ir en ayuda de Linda y Pedro", cerró.

Y para finalizar el programa, todo el equipo se reunió para celebrar el cumpleaños de Carmen Gloria Arroyo, quien le dedicó un especial saludo a su amiga, la psicóloga Pamela Lagos

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