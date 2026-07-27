Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 35: El quiebre de la relación entre una madre y su hija

27 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carolina vino al programa en busca de reconstruir el vínculo con su hija Catalina, tras casi cuatro años sin contacto. Explicó que en 2022 viajó a Concepción para cuidar a su madre enferma y no pudo regresar a Santiago, mientras su hija dejó de responder llamadas y mensajes durante todo ese tiempo.

Carmen Gloria Arroyo manifestó ciertas inquietudes, extrañada de que recién ahora Carolina busque acercarse a su hija. Ante estos cuestionamientos, respondió que no podía viajar por el cuidado de su madre y que, al intentar contactarla, su hija le pidió que no se acercara, sin darle una explicación clara.

El otro lado de la historia

Perla, hermana de Carolina, dio una versión distinta: aseguró que Carolina intentó llevarse a la fuerza a Catalina a Concepción, que la joven está traumatizada y evaluaría acciones por violencia intrafamiliar.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Incluso debió entablar un contrato de arrendamiento con su sobrina, con tal de que Carolina no irrumpa en el departamento en que vive o cambie las chapas de la llave.

Por su parte, Catalina envió un comunicado al programa. "No voy a participar en este reportaje ni en ningún otro espacio televisivo relacionado con esta situación. No deseo mantener contacto con mi madre por razones de seguridad y bienestar personal", dijo.

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