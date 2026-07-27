Fuerte y Claro: Carolina quiere recuperar la relación con su hija tras tres años alejadas

27 jul. 2026 - 16:25 hrs.

Carolina acudió a Fuerte y Claro para pedir ayuda, pues quiere retomar la relación con su hija tras más de tres años distanciadas.

En septiembre de 2022, Carolina tuvo que viajar a Concepción para cuidar de su madre enferma, dejando a su hija de 19 años en la capital. Durante todo este tiempo, se vio imposibilitada de regresar a su hogar, dañanado de forma permanente la relación con la joven.

"Ella dejó de contestar el teléfono, ella dejó de responder los mensajes, yo he seguido escribiéndole hasta que llegué acá el lunes pasado que quería verla. (...) No tenía mi casa, no podía dejar a mi mamá sola", señaló en el programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Las explicaciones de Carolina

Carmen Gloria Arroyo manifestó algunas inquietudes con respecto a su historia. Tres años es un tiempo prolongado para no mantener contacto con un hijo sin manifestar preocupación.

"Majaderamente estoy insistiendo, que me parece muy extraño que hoy en día, después de casi cuatro años según su versión, usted trate de de recuperar una relación con su hija y que esto no le haya llamado la atención o no haya sido algo urgente hace dos años, tres años, cuando recién ocurrió", cuestionó la abogada.

"El tema es que no podía venir, yo la llamaba por teléfono; ella no contestaba, yo no podía venir nomás. (...) No se me permite entrar a mi al departamento. Yo le dije en el mensaje a mi hija 'estoy en Santiago, te quiero ver, dime a qué hora puedo ir a verte al departamento' y hubo un alejamiento de 'no quiero que te acerques a mí y no entiendo el por qué'", se defendió Carolina.

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