Un vuelco en la historia: Hermana de Carolina revelaría verdaderas razones que la alejaron de su hija
Carolina vino a Carmen Gloria: Fuerte y Claro para hacer un llamado a su hija Catalina. Manifestó que llevan más de tres años sin tener contacto porque ella tuvo que viajar a Concepción para cuidar de su madre enferma, lo que habría quebrado el vínculo entre las dos.
Sin embargo, Perla, hermana de Carolina, tuvo una versión completamente diferente sobre la tensa relación familiar.
"Quería llevarla obligada a Concepción, entonces mi sobrina está con muchos traumas y está muy vulnerable y no quiere saber nada de ella. Incluso está estudiando levantarla por VIF porque la acosa todo el día. Es pasivo-agresivo con ella, por eso (Catalina) está estudiando una demanda porque se ha pasado de la raya", dijo en un contacto telefónico.
"Mi hermana trató de llevarse a mi sobrina a Concepción a la fuerza para que cuide a mi mamá. Yo tuve que ir con Carabineros para sacar a mi sobrina de la casa", agregó.
A esto se sumaría un conflicto por el departamento en el que vive Catalina. Antes de irse a Concepción, la vivienda era compartida con Carolina y ahora ya no puede entrar.
"Le tuve que hacer un contrato de arriendo porque soy la administradora de este apartamento; para que ella no pueda hacer una usurpación de morada, para que no vaya a cambiarle la chapa de nuevo, porque mi sobrina quedó muy mal (...) y ella nos culpa a todos, de que soy su hermana mala porque yo manipulo a mi sobrina", cerró.
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