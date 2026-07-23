Socavones y cortes de luz: Carmen Gloria Arroyo responde quién es responsable en estas eventualidades

23 jul. 2026 - 17:10 hrs.

Carmen Gloria Arroyo contestó las principales dudas de la audiencia, esta vez relacionadas con el sistema frontal que afectó a gran parte del país.

En particular, estas precipitaciones dejaron socavones en distintas ciudades. Belén vive en Valparaíso y su casa colinda con uno de ellos: "Está hace más de dos años, de 2024 que estamos buscando ayuda y ahora, con el temporal que hubo, este se agrandó. ¿Con quién puedo hablar?".

La abogada señaló que el primer paso es determinar quién es el responsable del socavón: Ministerio de Obras Públicas, una empresa de servicios sanitarios o un privado (una inmobiliaria, por ejemplo).

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Luego, Arroyo apuntó a que se debe "probar la relación que hay entre el socavón y el daño que yo sufrí, y eso amerita una indemnización de perjuicios siempre, por una regla general de nuestro código civil de la responsabilidad contractual, que todo el que dañe a otro tiene la obligación de indemnizar".

Cortes de luz durante temporales

Por su parte, Nancy de Olmué teme que árboles sin podar puedan afectar el cableado eléctrico y dejar a los vecinos sin luz. Su consulta era a quién deben recurrir para evitar esta situación, ¿la municipalidad o la empresa de servicio eléctrico?

"Si la empresa que presta el servicio pudo haber evitado esa situación, es responsable. Por ejemplo, si no podó el árbol, no hizo la revisión correspondiente, no hizo todo lo posible para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, o peor aún, habían electrodependientes en la zona y no concurrió en el más breve plazo a asistir a esas personas", contestó Carmen Gloria.

Se recomienda presentar reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el SERNAC para acceder a indemnizaciones, las cuales pueden cubrir daños como pérdida de alimentos o electrodomésticos afectados por variaciones de voltaje.

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