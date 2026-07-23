Berta cuida a su hermana con cáncer terminal y sufrió con las inundaciones: "Me he dado ánimo sola"

  • Por Marcela Paillape

En este nuevo capítulo de Fuerte y Claro conocimos la historia de Berta Paillal, una de las tantas damnificadas que dejó el sistema frontal que afectó nuestro país. 

Berta vive en la comuna de Maipú y se encuentra en una delicada situación personal. Cuida de su hermana, quien tiene Síndrome de Down y fue diagnosticada con cáncer hepático en etapa terminal. Sumado a lo anterior, su casa y negocio se inundaron a causa de las precipitaciones. 

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"Aquí literalmente apenas empieza a llover, dependiendo del volumen de agua que empiece a caer, se va generando la poza, pero esta vez no sé lo que sucedió; (...) el agua ya había entrado a la pieza, viendo que el agua entraba a mi negocio, viendo el agua que entraba al comedor", le señaló al programa. 

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El drama de Berta

Emocionada, confesó sentirse abrumada por la situación. "A la naturaleza conmigo se le pasó la mano".

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"Estoy lidiando con la enfermedad de mi hermana, con mis propios problemas personales, y verte así de la noche a la mañana, desvalida... Me he tenido que dar ánimo sola", señaló.

Berta quiere ayuda psicológica, pero con tantas cosas de las que debe hacerse cargo,  cuestionó el cuándo. "¿En qué momento yo voy a dejar algo a un lado para que un psicólogo me diga cómo guiar mi vida? Para serle franca, he aprendido a guardarme todo eso".

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