Berta cuida a su hermana con cáncer terminal y sufrió con las inundaciones: "Me he dado ánimo sola"

23 jul. 2026 - 15:40 hrs.

En este nuevo capítulo de Fuerte y Claro conocimos la historia de Berta Paillal, una de las tantas damnificadas que dejó el sistema frontal que afectó nuestro país.

Berta vive en la comuna de Maipú y se encuentra en una delicada situación personal. Cuida de su hermana, quien tiene Síndrome de Down y fue diagnosticada con cáncer hepático en etapa terminal. Sumado a lo anterior, su casa y negocio se inundaron a causa de las precipitaciones.

"Aquí literalmente apenas empieza a llover, dependiendo del volumen de agua que empiece a caer, se va generando la poza, pero esta vez no sé lo que sucedió; (...) el agua ya había entrado a la pieza, viendo que el agua entraba a mi negocio, viendo el agua que entraba al comedor", le señaló al programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El drama de Berta

Emocionada, confesó sentirse abrumada por la situación. "A la naturaleza conmigo se le pasó la mano".

"Estoy lidiando con la enfermedad de mi hermana, con mis propios problemas personales, y verte así de la noche a la mañana, desvalida... Me he tenido que dar ánimo sola", señaló.

Berta quiere ayuda psicológica, pero con tantas cosas de las que debe hacerse cargo, cuestionó el cuándo. "¿En qué momento yo voy a dejar algo a un lado para que un psicólogo me diga cómo guiar mi vida? Para serle franca, he aprendido a guardarme todo eso".

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