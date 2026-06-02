¡Primer capítulo imperdible! Este es el horario de estreno de Carmen Gloria: Fuerte y Claro
Las tardes de Mega tendrán una nueva protagonista. Carmen Gloria Arroyo alista motores para el próximo estreno de su nuevo programa de servicio, Carmen Gloria: Fuerte y Claro.
Este martes 2 de junio, la propuesta buscará conquistar a la audiencia con una emisión en vivo que pondrá el foco en los conflictos ciudadanos de forma cercana y clara e incorporando múltiples voces para profundizar cada historia.
El formato contará con varios expertos que investigarán los casos en terreno y darán una mirada panorámica, combinada con un agudo análisis de la actualidad en manos de Rafael Venegas, Nicolás Gutiérrez, Marisol Sagredo, Jairo Valdés y Christián Jabbar.
¿En qué horario se estrena Carmen Gloria: Fuerte y Claro?
Marca el martes 2 de junio porque Carmen Gloria Arroyo llega a Mega con todo su equipo, lista para poner el foco en los problemas que más afectan a los chilenos. ¿Cuándo? De lunes a viernes después de Meganoticias Alerta.
Y recuerda que tú también puedes ser parte de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, enviando tu historia al WhatsApp +56 9 8167 8006 o al correo fuerteyclaro@megamedia.cl.
