29 may. 2026 - 22:09 hrs.

¡Ya tenemos fecha de estreno! Ya no queda nada para la emisión del primer capítulo de Volverías con tu ex? 2, espacio que de seguro dará que hablar.

Este nuevo programa de telerrealidad será animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, quienes le pondrán toda la chispa y picardía a un espacio donde las exparejas probarán sus sentimientos.

1 ¡Veremos a las exparejas en acción! Esta es la fecha de estreno de Volverías con tu ex? 2 2 ¿Venganza o segunda oportunidad? Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic regresan a Volverías con tu ex? 2 3 Volverías con tu ex? 2: Recordado reality vuelve a las pantallas de Mega con una nueva versión 4 ¿Se reconciliarán en VCTE2? Así fue la intensa historia de amor de Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres Lo más visto de Volverías con tu Ex

El próximo lunes 8 de junio podrás ver el gran estreno del nuevo reality de Mega que tendrá a 10 exparejas debatiéndose entre las ganas de reconciliarse, pero también querer enrostrarse los problemas por los cuales se separaron.

Volverías con tu ex? 2

¿Quiénes son las exparejas confirmadas para Volverías con tu ex? 2?

Las tres primeras exparejas que se confirmaron para participar en Volverías con tu ex? 2 fueron Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova, Claudio Rojas con Hurubachi Pardo y Yamila Reyna.

Posteriormente les siguieron Alex Dickerson junto a Mario Irazzoky, Rai Cerda con Sofía Latorre y Nicole "Luli" Moreno con Luis Mateucci.

Finalmente, la presencia de Estefanía Marquis y Carlos Águila; Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta; y Yasmín Valdés junto a Mariano Brozincevic también fue asegurada, además de Fernanda Brown y Christopher Peral.

¡No te pierdas el estreno de Volverías con tu ex? 2, el próximo lunes 8 de junio!

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