¡Un gran equipo! Conoce al panel de expertos que será parte de Carmen Gloria: Fuerte y Claro

31 may. 2026 - 10:30 hrs.

Este martes 2 de junio debuta por las pantallas de Mega Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el nuevo programa en vivo de actualidad social conducido por Carmen Gloria Arroyo, que se emitirá de lunes a viernes después de Meganoticias Alerta.

El programa analizará la actualidad social con una mirada clara, cercana y muy conectada con lo que ocurre día a día. La idea es explicar, orientar y entregar contexto para entender mejor los temas que hoy afectan a las personas.

Para eso, Carmen Gloria no estará sola. El programa contará con un panel integrado por Rafael Venegas, Nicolás Gutiérrez, Marisol Sagredo, Jairo Valdés y Christián Jabbar, quienes aportarán distintas miradas para analizar, explicar y profundizar cada historia.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

El equipo que acompañará a Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Rafael Venegas llegará con mirada investigativa para revisar antecedentes y contrastar versiones; Nicolás Gutiérrez estará en terreno, mostrando lo que ocurre fuera del estudio; Marisol Sagredo aportará una lectura psicológica y humana; Jairo Valdés sumará una mirada social y directa; y Christián Jabbar entregará experiencia investigativa para entender conductas, señales y patrones detrás de cada relato.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

Este martes 2 de junio, después de Meganoticias Alerta, llega el capítulo de estreno de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, solo por Mega.

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