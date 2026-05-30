"Me molestó": Ingrid Cruz admite que se enojó tras ver que su romance con Felipe Camiroaga fue expuesto

30 may. 2026 - 23:40 hrs.

En este capítulo de Only Friends, Ingrid Cruz confesó que sí se sintió molesta y ofuscada por la situación que ocurrió hace un tiempo cuando una persona del mundo del espectáculo reveló que la actriz y Felipe Camiroaga habían tenido un breve romance.

Precisamente, la actriz de producciones de Mega llegó a este capítulo para ser parte de las panelistas y su pregunta maldita fue si le había molestado que se supiera esto por una tercera persona.

Ante esto, Ingrid fue muy sincera y expresó que sí le había molestado mucho, pero no por ella.

Only Friends / MEGA

El enojo de Ingrid Cruz

"Sí, me molestó porque no suelo... Cuando cuento las cosas es porque he estado en pareja, porque he tenido una relación; quiero subir alguna foto, listo, ya pareja... Los pinchazos no los cuento, ¿para qué?", dijo Ingrid.

Enseguida, agregó que "si no conté antes, porque lo iba a contar cuando él ya había fallecido, me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Qué lata... No sé, encontré una falta de respeto por él, porque no puede hacer nada".

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