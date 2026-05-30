"Tenía un encanto": Paty Maldonado repasa sus mejores momentos en Mucho Gusto

30 may. 2026 - 23:30 hrs.

En este capítulo de Only Friends, Paty Maldonado hizo un repaso de su período en Mucho Gusto, matinal donde vivió algunos de sus mejores momentos.

Precisamente, durante la emisión del programa se mostró una recopilación de todos los instantes graciosos que vivió en compañía de todo el equipo que componía Mucho Gusto en aquellos años.

Only Friends / MEGA

Paty Maldonado recuerda su tiempo en Mucho Gusto

"Fíjate que yo creo que ese programa tenía un encanto que era la espontaneidad; no nos limitábamos, no teníamos un director que nos dijera... A mí de repente se me salía un garabato", expresó.

Enseguida, admitió que se le dieron ciertas libertades que en otros programas no había.

"Si te fijas, estaban Stingo, Rodrigo Herrera, (Jaime) Coloma, tres personas que piensan distinto a mí. ¿Hubo algún problema? ¿Hubo alguna dificultad? De repente hablábamos y nos decíamos que no estábamos de acuerdo, pero siempre hubo esa cordialidad", rememoró.

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