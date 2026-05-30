¿Amor oculto saldrá a la luz? Fernanda Brown y Christopher Peral saldarán cuenta en "¿Volverías con tu ex? 2"

30 may. 2026 - 10:52 hrs.

Fueron amantes en secreto, se acompañaron en las batallas más difíciles y un malentendido de teleserie los separó de golpe. Tras años de distancia y un crudo "ghosting", la pareja se vuelve a encontrar.

Hay amores que marcan a fuego, y el de Fernanda Cortés (37), conocida popularmente como "Fernanda Brown", y Christopher Peral (32) es uno de ellos. Su historia, que comenzó entre los camarines de una discoteca en 2016 y estalló con fuerza en plena pandemia, pasó de la clandestinidad absoluta a convertirse en el vínculo más importante de sus vidas. Sin embargo, el miedo y los secretos los terminaron destruyendo.

Un amor incondicional en las sombras

El romance entre ambos estuvo marcado por una intensa contradicción: mientras Christopher se convertía en el pilar fundamental de Fernanda, acompañándola de la mano en sus momentos más complejos y en sus batallas de salud más duras, ella decidió mantenerlo oculto del mundo.

"Me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de él", confiesa Fernanda, abriendo su corazón. "Siempre lo tuve escondido porque me daba miedo formalizar con alguien. Creo que él fue la última persona a la cual le entregué mi corazón; después de él, nunca más pude volver a enamorarme”.

Para Christopher, aceptar ese rol de amante secreto no fue fácil, pero el sentimiento era más fuerte. Él se enamoró de su esencia desde el primer día: "Primero le llamé la atención como mujer y le gusté de hombre... Él tenía una cosa conmigo, me decía 'Yo te amo'”, recuerda la artista con una mezcla de nostalgia y su característico humor.

El día que la confianza explotó en mil pedazos

A pesar de la profunda complicidad, la falta de certezas alimentó los celos. Tras sospechar que Christopher la engañaba con otra mujer, Fernanda ideó un elaborado y desesperado plan de venganza: involucró al primo de la supuesta amante y provocó un tenso encuentro en un asado familiar para encararlo.

"Cuando llegó al asado me vio de la mano con el otro y quedó la escoba”, relata Fernanda sobre el caótico día del quiebre. Sin embargo, Christopher niega rotundamente haberla traicionado y carga con la frustración de no haber sido escuchado: "Ella pensó que la había engañado, nunca quiso escuchar mi explicación. Se alejó, se cerró y me hizo ghosting”, asegura sobre una conversación que quedó congelada en el tiempo.

La hora de la verdad

Años después de ese trágico final, el encierro de Volverías con tu ex? 2 obligará a la pareja a convivir y revivir una de las historias de amor más inconclusas de la televisión.

La gran incógnita ya está instalada en el encierro: ¿Podrá Fernanda dejar atrás los miedos que la obligaron a esconderlo por años y jugársela públicamente por él, o el peso del pasado y las sospechas terminarán por apagar el último gran amor de su vida?

Volverías con tu ex? 2, pronto por Mega.

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