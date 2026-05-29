Reencuentros en la selva y desafíos extremos: Mega libera las primeras imágenes de Volverías con tu ex? 2

29 may. 2026 - 22:52 hrs.

Mega presentó las primeras imágenes de Volverías con tu ex? 2, una nueva versión del formato que marcó a toda una generación.

El programa reúne a diez exparejas de famosos, quienes protagonizarán intensos romances, conflictos y, por supuesto, inesperados reencuentros.

Las primeras imágenes de Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega

En el adelanto se puede ver que el reencuentro entre los participantes no será como cualquier otro, sino que ocurrirá en una situación verdaderamente extrema.

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Las exparejas deberán saltar desde un helicóptero a las aguas del Amazonas, todo esto en medio de la selva y enfrentando múltiples riesgos.

Además, tendrán que soportar las inclemencias del lugar sin ninguna comodidad, contando únicamente el uno con el otro y completamente expuestos a las adversidades del entorno.

En las imágenes también se aprecian las pruebas extremas a las que deberán someterse las exparejas, quienes además enfrentarán situaciones que pondrán a prueba sus emociones y despertarán más de algún episodio de celos.

El próximo lunes 8 de junio se estrenará el nuevo reality de Mega, que promete traer de vuelta la esencia del exitoso formato.

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