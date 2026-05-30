El llanto de Paty Maldonado tras revelar que su hermana tiene cáncer: "No le quieren seguir haciendo quimios"

30 may. 2026 - 23:50 hrs.

En este capítulo de Only Friends, Paty Maldonado rompió en llanto tras hablar de su hermana Eli, quien le escribió una emotiva carta.

Precisamente, en esta carta, Eli agradece a Paty por todos los viajes y lindos momentos que le ha entregado a ella en medio de su diagnóstico del cáncer. "Has entendido mis silencios y mis miedos, y aun así has buscado regalarme momentos de alegría y sacarme de la rutina", afirmó Eli.

"Gracias por ser mi hermana, por ser mi compañera de vida y nunca soltarme; te amo profundamente, hoy y siempre, con todo mi corazón, tu hermana Elizabeth", cerró la carta.

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La emoción de Paty Maldonado

Enseguida, Paty declaró que "yo creo que ella no se merece lo que está viviendo, no es justo, porque si yo creo que existe una persona superior a nosotros, ¿por qué castiga a una persona que no se lo merece?, una mujer buena, buena hija, excelente hija con mis padres, una excelente hermana, ni te digo lo buena tía que es".

"No te cuento cómo fue como directora, profesora, premiada; por eso digo yo, la persecución que le hicieron a ella tiene mucho que ver con su enfermedad", expresó.

En esa línea, añadió que "no se merece esto, ella merece tener una vida linda, preciosa, llena de proyectos, estaba llena de ilusiones; yo sé que todos los hermanos estamos luchando para que siga viviendo".

"A ella no le quieren seguir haciendo quimios, le quieren hacer tratamientos paliativos; ella tiene muchas ganas de vivir... Yo la levanto", comentó, y agregó que tiene mucha pena por todo lo que sigue pasando en la vida de su hermana.

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