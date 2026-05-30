En su peor momento: La razón por la que Paty Maldonado llamó primero a Raquel Argandoña tras grave accidente

30 may. 2026 - 22:50 hrs.

En este capítulo de Only Friends, Paty Maldonado explicó por qué llamó a Raquel Argandoña antes que a sus familiares cuando tuvo un grave accidente vehicular en junio del 2023.

Precisamente, la expanelista de Mucho Gusto volcó su auto a la altura del kilómetro 28 de la ruta 68, cerca de Curacaví, comuna donde Maldonado tiene residencia.

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Por lo mismo, se le preguntó en Only Friends por esta primera reacción que tuvo de llamar a Raquel, además de presentar el audio de aquella llamada.

Only Friends / MEGA

¿Por qué primero Raquel Argandoña?

"Yo soy muy racional... Yo creo que cuando pasa un accidente como este, uno debe llamar a la persona que soluciona problemas; no puedes llamar a alguien que te dé problemas", expresó, y agregó que si llamaba a sus hijos, estos se iban a desesperar y Jorge, su esposo, se demoraría demasiado.

Fue así como decidió que debía llamar a Raquel o a su manager, quienes solucionaron el problema que tenía en ese momento.

Enseguida, Raquel explicó que pudo contactarse con una enfermera que estaba atendiendo a Paty para luego llamar a la familia y mantener a todos en calma.

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