Paty Maldonado acusa que su familia ha sufrido las consecuencias de su pensamiento: "Una persecución"
En este capítulo de Only Friends, Raquel Argandoña consultó a Paty Maldonado si cambiaría su forma de pensar, tanto en la política como en la vida, por las repercusiones que ha tenido.
Precisamente, Maldonado fue clara en asegurar que su pensamiento político es solo uno y no tiene intenciones de cambiarlo, pese a que quien más ha sufrido por esto no ha sido ella, sino su familia.
Paty Maldonado habla de las repercusiones en su familia
"Mira Raquel, yo creo que el costo más alto que he tenido que pagar no lo he pagado yo, lo ha tenido que pagar mi familia", aseguró, y agregó que ha padecido "una persecución hacia mis hermanas".Ir a la siguiente nota
De todas formas, aclaró que "no me arrepiento, y jamás me voy a arrepentir; mientras viva no me voy a arrepentir. Yo todos los días les digo a mis hermanas que me disculpen, pero mi forma de pensar no la voy a cambiar".
