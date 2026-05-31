Separación, adicción y desamor: Los dramas que marcaron la triste historia de Coke en Reunión de Superados

31 may. 2026 - 11:00 hrs.

Reunión de Superados vive uno de los momentos más tristes de su trama, y es que en su reciente capítulo Coke (Diego Muñoz) tuvo un fatal desenlace.

El corredor de propiedades cayó nuevamente en su círculo vicioso con el alcohol, lo que lo llevó a ir hasta un bar y tomar trago tras trago.

De regreso a casa, Coke terminó chocando y falleciendo en el lugar, dejando sumamente afectados a sus amigos, familiares y también a los espectadores.

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Sin embargo, el triste desenlace del amigo de Manuel (Mario Horton) fue el culmen de una serie de situaciones que terminaron por derrumbarlo.

Problemas maritales

Recordemos que todo comenzó con sus graves problemas maritales con Matilde (Ignacia Baeza). En concreto, la pareja llevaba varios meses sin poder tener relaciones sexuales, ya que Matilde se negaba por distintas razones.

Lo anterior derivó en una serie de peleas que, si bien intentaron solucionar con terapia, no dieron resultado y finalmente terminaron concretando su quiebre.

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Problemas con el alcohol

En paralelo, Coke comenzó a tener un alto consumo de alcohol, algo que causó grandes conflictos en su vida, incluyendo un accidente que lo dejó al borde de la muerte.

Tras el choque, decidió iniciar un tratamiento con pellet que le provocaría rechazo físico al alcohol, con la esperanza de cortar de raíz una adicción que ha marcado su vida.

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Desconfianza de sus hijos

Su adicción y separación también ocasionaron problemas de confianza con sus hijos, especialmente con Domingo (Beltrán Izquierdo), a quien cansó con promesas incumplidas.

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La pérdida de Matilde

En un momento, todo parecía comenzar a mejorar para Coke. Sin embargo, fue entonces cuando recibió un duro golpe: Matilde comenzó a salir con Juan de Dios (Jorge Arecheta), algo que terminó por sepultarlo emocionalmente.

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