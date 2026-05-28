"Perdón, perdón": Matilde tendrá la difícil tarea de reconocer a Coke en la morgue en el capítulo 135 de RDS
En el avance del capítulo 135 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) tendrá la difícil tarea de ir a reconocer el cuerpo de Coke (Diego Muñoz) a la morgue.
Precisamente, la abogada será acompañada por Manuel (Mario Horton) hasta la morgue, donde verá el cuerpo de Coke tendido sobre una camilla mortuaria.
Matilde romperá en lágrimas
"Perdón, perdón, perdón", será lo único que repetirá Matilde tras ver el cuerpo de Coke en la camilla, para luego abrazar a su expareja y seguir llorando ante la atenta mirada de Manuel y una funcionaria de la morgue.Ir a la siguiente nota
En el mismo espacio se verá cómo Manuel no puede contener las lágrimas al ver a su amigo.
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