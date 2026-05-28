"Perdón, perdón": Matilde tendrá la difícil tarea de reconocer a Coke en la morgue en el capítulo 135 de RDS

28 may. 2026 - 23:35 hrs.

En el avance del capítulo 135 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) tendrá la difícil tarea de ir a reconocer el cuerpo de Coke (Diego Muñoz) a la morgue.

Precisamente, la abogada será acompañada por Manuel (Mario Horton) hasta la morgue, donde verá el cuerpo de Coke tendido sobre una camilla mortuaria.

Reunión de Superados / MEGA

Matilde romperá en lágrimas

"Perdón, perdón, perdón", será lo único que repetirá Matilde tras ver el cuerpo de Coke en la camilla, para luego abrazar a su expareja y seguir llorando ante la atenta mirada de Manuel y una funcionaria de la morgue.

En el mismo espacio se verá cómo Manuel no puede contener las lágrimas al ver a su amigo.