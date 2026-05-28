Querrá un encuentro cara a cara: Luis Emilio le hará una propuesta a Samuel en el capítulo 306 de EJDO

28 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) se contactará con Luis Emilio (Alejandro Trejo), pese a las advertencias que le hizo Diana (Nicole Espinoza) sobre el asunto.

El adolescente lo llamará a la cárcel para pedir que los deje en paz: "Ya, deje de engrupir, caballero, si todo el mundo sabe que es usted. Siempre es usted el que está detrás de todas las cosas malas que le pasan a mi familia. Lo único que queremos es estar tranquilos. Por favor, deje de seguir cag... la vida".

¿Diana detendrá a su hermano?

Viendo una oportunidad, Walker tratará de convencer al joven para que lo visite en prisión. "Tendríamos que hablarlo cara a cara. Una conversación de padre a hijo... ¿Qué me dices, Samuel?", preguntara.

El Jardín de Olivia / Mega

No obtendrá respuesta de inmediato porque Diana entrará en el dormitorio de su hermano y él, asustado, esconderá el celular con actitud sospechosa.

"¿Qué pasó? ¿Por qué escondiste el teléfono? ¿Con quién estás hablando?", inquirirá la terapeuta.