"La escena más triste": Así reaccionaron las redes sociales a la muerte de Coke en Reunión de Superados

28 may. 2026 - 23:22 hrs.

En el capítulo 134 de Reunión de Superados se vivió, por lejos, el momento más triste de toda la teleserie, y es que Coke (Diego Muñoz) perdió la vida en un fatal accidente.

Precisamente, Coke decidió ir a sumergir sus penas a un bar, donde se excedió con el alcohol y terminó chocando y falleciendo en el lugar, dejando sumamente triste a sus amigos, familiares, pero también a los espectadores.

Y es que la muerte de este querido personaje no pasó desapercibida en redes sociales, en concreto en X donde los usuarios se manifestaron con profunda conmoción.

Así reaccionaron a la muerte de Coke

En concreto, los usuarios con profunda tristeza ante la muerte de Coke y destacaron lo emocionante que fue la aparición de su espíritu despidiéndose de su familia.

La escena más triste de la teleserie, Coke murió #reuniondesuperados — Lo que se comenta (@LoquesecomentaC) May 29, 2026

#ReunionDeSuperados 😭😭😭😭 noooo, que pena me da la escena del Coke, y pensar que existen casos en la vida real que la depresión termina con las personas — IVI_💚💛❤️ (@idelcaci) May 29, 2026

#ReuniónDeSuperados

Diego Muñoz! (Coke). Siempre me caíste mal en tu personaje. Le pusiste el gorro a la Mati hasta que te dió hipo, dejaste a tus hijos tirados por un tiempo. Quisiste estar mejor, pero la depre escondida te llevó a lo peor. Excelente actor! Objetivo logrado 🥹 — 𝔻𝕖𝕟𝕚𝕤𝕖💛✨ (@LaNiseMariela) May 29, 2026

#ReuniónDeSuperados Abracen a sus seres queridos no los dejen solos una llamada o un mensaje. Coke sin dudas merecía una segunda oportunidad pero la depresión no lo dejo 🥹 pic.twitter.com/HWFWtgdO6r — Doña malas pulgas insolente 🤦🏽‍♀️ (@Insolentessssss) May 29, 2026