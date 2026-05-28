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'La escena más triste': Así reaccionaron las redes sociales a la muerte de Coke en Reunión de Superados mega

"La escena más triste": Así reaccionaron las redes sociales a la muerte de Coke en Reunión de Superados

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 134 de Reunión de Superados se vivió, por lejos, el momento más triste de toda la teleserie, y es que Coke (Diego Muñoz) perdió la vida en un fatal accidente. 

Precisamente, Coke decidió ir a sumergir sus penas a un bar, donde se excedió con el alcohol y terminó chocando y falleciendo en el lugar, dejando sumamente triste a sus amigos, familiares, pero también a los espectadores. 

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Y es que la muerte de este querido personaje no pasó desapercibida en redes sociales, en concreto en X donde los usuarios se manifestaron con profunda conmoción. 

Así reaccionaron a la muerte de Coke 

En concreto, los usuarios con profunda tristeza ante la muerte de Coke y destacaron lo emocionante que fue la aparición de su espíritu despidiéndose de su familia. 

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