Conmovedora muerte de Coke lideró en audiencia: Estos fueron los resultados del impactante capítulo

29 may. 2026 - 11:10 hrs.

El episodio de anoche de Reunión de Superados no solo marcó la trama, también confirmó que la teleserie es el programa líder de la franja prime de la TV.

Con las conmovedoras escenas de la muerte de Coke (Diego Muñoz) y del primer impacto en Manuel (Mario Horton) y Matilde (Ignacia Baeza), la producción lideró con alta sintonía consiguiendo un promedio de 699.632 personas por minuto, superando a CHV que tuvo 484.968, Canal 13 con 415.194 y TVN con 367.486 personas por minuto.

La triste muerte de Coke

En el adelanto del próximo episodio, se mostró cómo el grupo de amigos del colegio Thomas Campbell reacciona a la partida de Coke, partiendo por sus hijos, Domingo (Beltrán Izquierdo) y la Ponchi (Amanda Milos) y el drama de Matilde al ir a reconocer el cuerpo de Coke.

Reunión de Superados

El equipo de guionistas de Reunión de superados liderado por Rodrigo Bastidas junto a Valentina Pollarolo, Raimundo Bastidas y Ronald Heimm comentó el enfoque de la historia.

"Queríamos relevar que detrás de un proceso de rehabilitación hay una persona que intenta salir adelante, pero que muchas veces enfrenta recaídas que afectan profundamente su vida y la de quienes lo rodean. Era importante no esquivar la realidad del peligro del alcoholismo y cómo puede terminar arrasando con todo, impactando no solo a una persona, sino también a su entorno y familia”.

Cabe destacar que en el segundo lugar de lo más visto del día se ubicó otra producción del Área Dramática, El jardín de Olivia, que también se mantiene entre los 5 programas más vistos del día de la TV. El episodio de ayer promedió 675.311, duplicando a su competencia más cercana. CHV tuvo 301.688, TVN 246.717 y Canal 13 222.897 personas por minuto.

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