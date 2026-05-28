Así serán las desgarradoras reacciones de Ponchi y Domingo al saber que Coke murió en Reunión de Superados

28 may. 2026 - 23:25 hrs.

En el avance del capítulo 135 de Reunión de Superados, se podrá ver la triste reacción de Ponchi (Amanda Milos) y Domingo (Beltrán Izquierdo) a la noticia de la muerte de Coke (Diego Muñoz).

Precisamente, será Matilde (Ignacia Baeza) la encargada de entregar esta lamentable noticia a sus hijos, quienes no podrán creer lo que les está contando su madre.

La triste reacción que tendrán Domingo y Ponchi

Al primero que comunicará la muerte de Coke será a Domingo, quien al principio se verá decepcionado porque su padre tuvo una vez más un accidente tras tomar. Sin embargo, en ese momento Matilde lo detendrá y le dirá que su papá murió.

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Con la noticia en mente, Domingo, desconsolado, acompañará a su madre a hablar con Ponchi, quien se preocupará por Coke y dirá que deben ir a verlo de inmediato, ya que se tiene que recuperar, pero Matilde lanzará su bomba: él murió, mientras que Ponchi quedará impactada.