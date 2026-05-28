Reunión de Superados - Capítulo 134: El accidente de Coke

28 may. 2026 - 23:16 hrs.

En el capítulo 134 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) sigue con su círculo vicioso con el alcohol y, pese a tener una conversación con su hijo Domingo (Beltrán Izquierdo), se mantiene con los excesos.

Es así como se va a un bar donde habla con Ema (Constanza Mackenna), a quien le cuenta todos sus problemas y ella lo intenta cuidar. Sin embargo, cuando está llamando el taxi para que lo lleve a su casa, se da cuenta de que Coke ya había tomado sus cosas.

Más adelante, se ve cómo Coke llega hasta su casa y se comienza a despedir de su familia, para que luego Manuel (Mario Horton) aparezca frente a Matilde (Ignacia Baeza) y confirme lo peor: Coke chocó y murió.

Reunión de Superados / MEGA

La decisión de Jaime

Por otra parte, Miss Nancy (Paulina Hunt) decide que Tomás (Gabriel Urzúa) va a seguir en el trabajo, pese a la negativa de Tere (Elisa Zulueta).

Por otra parte, Jaime (Francisco Reyes) logró convencer a Pili (Paloma Moreno) de que también se quiere casar, admitiendo lo inevitable.