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Reunión de Superados - Capítulo 130: Teresa estalla contra Manuel tras inesperado rechazo

  • Por Mega

En el capítulo 130 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) rechazó un nuevo encuentro íntimo con Teresa (Elisa Zulueta).

El publicista le manifestó que estaba cansado y que prefería parar con el juego entre ambos, tomando por sorpresa a la docente.

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La hija de Jaime (Francisco Reyes) no quedó contenta con las palabras de su expareja y decidió reaccionar furiosa.

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La molestia de Teresa 

"¿Estai esperando que los niños de la Javiera crezcan?, ¿que vayan a la universidad o hagan un cheque?", dijo con enojo.

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Tras ello, agregó: "Estai apostando a un caballo cojo, vai a perder y nunca vai a ganar".

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