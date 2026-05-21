Reunión de Superados - Capítulo 130: Teresa estalla contra Manuel tras inesperado rechazo
En el capítulo 130 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) rechazó un nuevo encuentro íntimo con Teresa (Elisa Zulueta).
El publicista le manifestó que estaba cansado y que prefería parar con el juego entre ambos, tomando por sorpresa a la docente.
La hija de Jaime (Francisco Reyes) no quedó contenta con las palabras de su expareja y decidió reaccionar furiosa.
La molestia de Teresa
"¿Estai esperando que los niños de la Javiera crezcan?, ¿que vayan a la universidad o hagan un cheque?", dijo con enojo.
Tras ello, agregó: "Estai apostando a un caballo cojo, vai a perder y nunca vai a ganar".Ve el capítulo en
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