Reunión de Superados - Capítulo 128: El incómodo reencuentro de Teresa y Tomás
En el capítulo 128 de Reunión de Superados, Teresa (Elisa Zulueta) tiene un incómodo reencuentro con Tomás (Gabriel Urzúa) en el Thomas Campbell School.
La profesora se encuentra con su reemplazante en la sala de clases para retomar sus funciones. Sin embargo, la realidad es distinta.
"Yo creo que tienes que hablar con miss Nancy, porque ella me dijo que quería contratarme por todo lo que queda del año", le expresó el docente.
La advertencia de Perla a Pili
Mientras que Pili (Paloma Moreno) tiene una conversación con Perla (Shlomit Baytelman) que la perturba por completo, luego que esta le asegurara que jamás sería la señora de Jaime (Francisco Reyes).
Por si fuera poco, la mujer le dijo que se cuidara y estuviera atenta, porque el empresario podría cambiarla por alguien más joven.Ve el capítulo en
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