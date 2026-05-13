Reunión de Superados - Capítulo 125: "Ya no te amo"
En el capítulo 125 de Reunión de Superados, la cena familiar que organizaron Matilde (Ignacia Baeza) y Coke (Diego Muñoz) no salió como tenían previsto.
Ponchi (Amanda Milos) no se tomó a bien la nueva relación de su mamá con otro hombre y salió muy molesta del restaurante, dejando a la abogada en una difícil situación.
Coke intentó poner paños fríos a la situación con los niños y hacerse a la idea de que perdió a su exesposa para siempre, porque Matilde le confirmó que ya no lo ama.Ir a la siguiente nota
El desliz de Manuel y Tere
Tere (Elisa Zulueta) logró seducir a Manuel (Mario Horton) con su divertida personalidad, pese a que él había cerrado la puerta a una reconciliación.
Pasaron una intensa noche juntos, pero debe manterse como un secreto porque Manuel zanjó que este encuentro no cambia las cosas entre los dos.Ve el capítulo en
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