Clemente dispuesto a todo: Pagó a un gendarme para tener un encuentro a solas con Luis Emilio en EJDO

13 may. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) citó a un gendarme de la cárcel en la que está recluido Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque quiere un encuentro completamente a solas con su padre.

"Señor Walker, lo que usted me está pidiendo es muy difícil, no es cosa de dejarlo entrar así como así. Está lleno de cámaras por todos lados. Hay un registro de visitas, hay reclusos que están sapeando todo. Para yo poderlo dejar entrar solo, mínimo tendría que cortar la luz de toda el ala", le dijo el guardia.

Pero al igual que Luis Emilio, su hijo mayor supo ser muy persuasivo gracias a un generoso pago inicial y otro igual de abultado una vez logre lo que se propone.

El Jardín de Olivia / Mega

Un lado violento de Clemente

Tras las rejas, el viudo de Bernardita (Catalina Guerra) leía cuando se cortó la electricidad y todo quedó a oscuras. Así, no se dio cuenta cuando entró Clemente, quien lo abordó con un golpe en el abdomen que le hizo gritar.

"O me dices ahora dónde está mi hija o te mato aquí mismo con mis propias manos", amenazó el padre de Olivia (Violeta Silva) fuera de control.