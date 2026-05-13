"Necesito saber si puedo confiar en ti": Bastián confrontará a Elisa por engaños en el capítulo 295 de EJDO
En el avance del capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tratará de aclarar las cosas con Elisa (Carla Medel) porque hay algo que le molesta. Tantos secretos y mentiras a su alrededor le hacen creer que su nueva amiga no tiene buenas intenciones.
"Necesito saber si puedo confiar en ti realmente", dirá y ella responderá afirmativamente.
La fachada de Eli se desmoronará
Para contrastar lo que dice y lo que hace, Walker revelará todas sus averiguaciones hasta el momento: "Resulta que lo que me dijiste de la funa de tu pega anterior era mentira. Resulta que si veo tus redes sociales está todo borrado desde dos meses hacia atrás, y ahora me dices que estás subiendo de un Uber a juntarte con amigas y te veo subiendo del auto de Joaquín".Ir a la siguiente nota
"Eli, evidentemente, hay algo que me estás escondiendo y necesito que me digas ahora qué es", exhortará.
Elisa se quedará en silencio tras verse descubierta. ¿Confesará qué es lo que trama o tratará de tapar todo con más excusas?Ve el capítulo en