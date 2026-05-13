"Necesito saber si puedo confiar en ti": Bastián confrontará a Elisa por engaños en el capítulo 295 de EJDO

13 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tratará de aclarar las cosas con Elisa (Carla Medel) porque hay algo que le molesta. Tantos secretos y mentiras a su alrededor le hacen creer que su nueva amiga no tiene buenas intenciones.

"Necesito saber si puedo confiar en ti realmente", dirá y ella responderá afirmativamente.

La fachada de Eli se desmoronará

Para contrastar lo que dice y lo que hace, Walker revelará todas sus averiguaciones hasta el momento: "Resulta que lo que me dijiste de la funa de tu pega anterior era mentira. Resulta que si veo tus redes sociales está todo borrado desde dos meses hacia atrás, y ahora me dices que estás subiendo de un Uber a juntarte con amigas y te veo subiendo del auto de Joaquín".

El Jardín de Olivia / Mega

"Eli, evidentemente, hay algo que me estás escondiendo y necesito que me digas ahora qué es", exhortará.

Elisa se quedará en silencio tras verse descubierta. ¿Confesará qué es lo que trama o tratará de tapar todo con más excusas?