El Jardín de Olivia - Capítulo 294: Cinco minutos tras las rejas

13 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 294 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) alejó a Diana (Nicole Espinoza) y Santana (Matías Oviedo) porque quiere seguir solo en la búsqueda de su hija.

Sin embargo, con los días la desesperación ha hecho mella en su cordura y decidió tomar medidas extremas para que Luis Emilio (Alejandro Trejo) revele el paradero de Olivia (Violeta Silva).

Walker le ofreció una alta suma de dinero a un guardia de la cárcel para que apague las cámaras de seguridad y le dé solo cinco minutos a solas con su padre. Diana algo alcanzó a escuchar y teme que suceda lo peor.

El Jardín de Olivia / Mega

La mentira de Elisa se cae

Las sospechas de Bastián dejaron de ser mera intuición. Además de un perfil en el que ocultaba todo su pasado, Elisa (Carla Medel) se subió al auto de Joaquín (Francisco Dañobeitia) sin notar que su nuevo jefe la observaba a lo lejos.

Para empeorar las cosas, Bastián la llamó por teléfono y ella le mintió sobre dónde y con quién estaba.