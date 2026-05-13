Santana tendrá que intervenir para detener la locura de Clemente en el capítulo 295 de El Jardín de Olivia

13 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 295 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se enterará de lo que Clemente (Pipo Gormaz) pretende hacer a solas en la cárcel y se comunicará urgentemente con el gendarme que lo ayudó.

"Contreras, necesito que saque ahora mismo a Clemente Walker de la celda de Luis Emilio, ¿me entiende?", ordenará el comisario.

Para protegerse, el guardia negará que el padre de Olivia (Violeta Silva) esté en las dependencias del recinto penal.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente estará a punto de cometer un crimen

"Contreras, si Luis Emilio Walker sale herido de esto, va a ser su responsabilidad, ¿me entiende? Y toda la plata que le haya pagado Clemente no le va a servir de nada cuando esté procesado por cómplice de homicidio. Supongo que no quiere pasar de gendarme interno, ¿sí?", insistirá Gabriel.

Todos deberán darse prisa porque Clemente, fuera de sus cabales, intentará cegar a su padre para que hable.