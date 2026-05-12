¿Caerá en la tentación? Coke estará a punto de recaer en el alcohol en el capítulo 125 de RDS

12 may. 2026 - 23:35 hrs.

En el avance del capítulo 125 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) invitará a Jaime (Francisco Reyes) a la reunión familiar que organizará para unir a sus padres.

Mientras que Coke (Diego Muñoz) entrará en tentación luego de ingresar a una aplicación de delivery y seleccionar la sección de licores.

Jaime reclamará por el profesor suplente

Jaime hablará con la máxima dirección del Thomas Campbell School para reclamar por Tomás (Gabriel Urzúa), quien les enseña a los niños sobre Víctor Jara, Violeta Parra y otros artistas nacionales.

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Coke visitará la casa de Matilde (Ignacia Baeza) para hablar sobre el término de su relación, momento que aprovechará para preguntarle si aún lo ama.

Por su parte, Teresa (Elisa Zulueta) se acercará coquetamente a Manuel (Mario Horton), mientras ambos se encuentran solos en la casa del publicista.