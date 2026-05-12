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El Jardín de Olivia - Capítulo 293: Clemente no quiere que nadie más sufra

  • Por Mega

En el capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) enfrenta a Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien le dijo que si quiere tener de vuelta a Olivia (Violeta Silva) debe ayudarlo a salir de la cárcel. 

Gracias a esta declaración, Clemente infiere que su padre está involucrado en el secuestro de su hija, por lo que cuando Bastián (Alonso Quintero), Ignacia (Cota Castelblanco) y Gabriel (Matías Oviedo) intentan ofrecer su ayuda, el empresario lo rechaza, ya que no quiere a más víctimas de su progenitor. 

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Asimismo, Bastián tiene serias sospechas de que Elisa (Carla Medel) esconde algo tras escucharla en una comprometedora conversación. 

Clemente
El Jardín de Olivia / MEGA

Gabriel salva a Diana y le hace una petición

Por otra parte, Diana (Nicole Espinoza) logra zafar de la peligrosa visita de Franco Barraza (Emilio Edwards) gracias a la oportuna llegada de Gabriel.

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Consciente del riesgo en que se encuentra su polola, el detective le pide que se vaya a Valdivia y lo deje a él encargarse de la búsqueda de Olivia.

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