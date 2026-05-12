Elisa tiene remordimientos por engañar a Bastián: Joaquín y ella tienen un secreto plan en EJDO

12 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) no llegó por casualidad a la vida de Bastián (Alonso Quintero). Joaquín (Francisco Dañobeitia) orquestó todo para que la joven lo conociera y lograra introducirse en su vida.

Aunque todavía no están claros sus planes, lo cierto es que ambos trabajan juntos y ahora todo podría irse por la borda a raíz de la conversación telefónica que escuchó Basti. Elisa le inventó una excusa, pero no saben si fue convincente.

El Jardín de Olivia / MEGA

Elisa pierde convicción

"Es difícil mentirle a alguien como el Bastián. Se nota que es una súper buena persona", señaló la trabajadora social con cierta culpa, lo que desató la indignación de su socio.

Joaquín se le acercó peligrosamente para darle una advertencia.

"Vas a tener que saber mentirle, nomás. Métete esto en la cabeza, pendeja: si tú llegas a tener cualquier tipo de romance con este tipo, no solamente te vas a meter en problemas graves tú... me vas a arrastrar a mí", zanjó el ex de Nacha (Cota Castelblanco).