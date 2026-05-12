Elisa tiene remordimientos por engañar a Bastián: Joaquín y ella tienen un secreto plan en EJDO
En el capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) no llegó por casualidad a la vida de Bastián (Alonso Quintero). Joaquín (Francisco Dañobeitia) orquestó todo para que la joven lo conociera y lograra introducirse en su vida.
Aunque todavía no están claros sus planes, lo cierto es que ambos trabajan juntos y ahora todo podría irse por la borda a raíz de la conversación telefónica que escuchó Basti. Elisa le inventó una excusa, pero no saben si fue convincente.
Elisa pierde convicción
"Es difícil mentirle a alguien como el Bastián. Se nota que es una súper buena persona", señaló la trabajadora social con cierta culpa, lo que desató la indignación de su socio.Ir a la siguiente nota
Joaquín se le acercó peligrosamente para darle una advertencia.
"Vas a tener que saber mentirle, nomás. Métete esto en la cabeza, pendeja: si tú llegas a tener cualquier tipo de romance con este tipo, no solamente te vas a meter en problemas graves tú... me vas a arrastrar a mí", zanjó el ex de Nacha (Cota Castelblanco).Ve el capítulo en