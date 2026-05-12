Clemente explota y pide a sus hermanos que lo dejen solo en su búsqueda de Olivia en EJDO

12 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) está cansado de los planes malévolos de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y de cómo involucra a sus seres queridos.

Y es que el secuestro de Olivia (Violeta Silva) fue la gota que rebalsó el vaso, por lo que cuando Ignacia (Cota Castelblanco), Bastián (Alonso Quintero) y Gabriel (Matías Oviedo) le ofrecen su ayuda, él los intenta alejar.

"El papá está metido detrás de todo esto", teoriza Clemente, y aclara a Bastián que él no tiene idea de lo que es capaz de hacer Luis Emilio, ya que el menor de los Walker había desconfiado un poco de esta afirmación.

El Jardín de Olivia / MEGA

Clemente no quiere involucrar a nadie más

En dicho instante, Gabriel llega a la oficina e ingresa para saber más detalles de lo ocurrido con Olivia, dándole detalles de lo que Clemente sabe.

Enseguida, Ignacia aclara al comisario que ella puede pedir a Mariana (Catalina Stuardo), secretaria del Grupo Walker, que investigue al hombre sospechoso de secuestrar a Olivia, según el nombre que le entregó Luis Emilio a Clemente.

Sin embargo, el mayor de los hermanos explota en ese momento: "No, yo no quiero que ustedes se sigan metiendo en esto... El papá ya ha hecho suficiente daño y no quiero que los siga involucrando ni a ustedes, ni a Diana. De ahora en adelante, yo voy a seguir con todo esto".

"No quiero que se vuelvan a meter en esto, no quiero que el papá siga haciéndonos daño", grita Clemente.